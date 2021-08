Nach dem Urteil im Vergewaltigungsfall - SVP-Nationalrätin kritisiert Linke als «extrem täterfreundlich»

Schweiz und Deutschland sind milde

Unterschiede in europäischen Strafgesetzbüchern

Die deutschsprachigen Länder sehen vergleichsweise milde Strafen vor. Das zeigt ein Quervergleich der europäischen Strafgesetzbücher, den Swissinfo.ch zusammengetragen hat. Demnach wird Vergewaltigung in der Schweiz mit einem Jahr bis zehn Jahren bestraft, in Deutschland mit einem Jahr bis fünf Jahren. In anderen Ländern sind die Strafen, zumindest der untere Strafrahmen, deutlich höher: in Frankreich 15 Jahre, in Spanien sechs bis zwölf Jahre, in Italien fünf bis zehn und in schweren Fällen sechs bis zwölf Jahre. Oder bei schwerer Körperverletzung: In der Schweiz und in Deutschland können Täter mit sechs Monaten davonkommen. In Frankreich beträgt die Mindeststrafe zehn Jahre, in Spanien sechs und in Italien drei Jahre. (blu)