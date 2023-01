Attacke auf Céline Amaudruz: Uni Genf reicht Strafanzeige ein

SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz ist am 21. Dezember mit Dünger attackiert worden.

Céline Amaudruz wurde am 21. Dezember an der Uni Genf von linken Aktivistinnen und Aktivisten attackiert.

«Antifaschistisches Genf – Amaudruz, du stinkst!»: Mit diesem Satz sollen rund ein Dutzend linke Aktivistinnen und Aktivisten am 21. Dezember eine Veranstaltung an der Universität Genf gestört haben. Grund dafür war ein Besuch der SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz, die an Podiumsgesprächen zum Thema Schweizer Neutralität teilgenommen hatte. Die Aktivistinnen und Aktivisten sollen der Politikerin Rassismus, Sexismus und Homophobie vorgeworfen haben.



Der Debattierclub forderte anschliessend, dass die Universität Sanktionen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten verhängt. Einer von ihnen soll ein Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Studentenvereinigungen der Universität Genf sein, heisst es laut Medienberichten.