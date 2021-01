Viele der Nutzer weisen die Politikerin darauf hin, dass die Situation in der Schweiz wesentlich schlimmer sei als beispielsweise im Kosovo.

Mit diesem Post sorgte die SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger am vergangenen Wochenende für Aufruhr. Darin kritisiert sie Reise-Rückkehrende. Obwohl auf dem von ihr geteilten Screenshot nur Flüge aus Balkanländern zu sehen sind, betont sie, den Ausschnitt zufällig gewählt zu haben.

Ein Facebook-Post der Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger sorgte am vergangenen Wochenende für Aufruhr, wie Prime News am Montag berichtet. Darin kritisiert die Politikerin Reiserückkehrer, die das Coronavirus in der Schweiz verbreiten würden. «Werft doch einmal einen Blick auf den heutigen Ankunftsplan der Flughäfen Basel und Zürich!», schreibt sie. Dabei scheint Sollberger vor allem auf Rückkehrer aus Balkanländern zu schiessen, denn auf dem von ihr geteilten Screenshot sind gleich fünf Flüge, die aus Pristina (KO) ankommen, zu sehen.