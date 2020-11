Kritik an Wissenschaftler : SVP-Nationalrätin will Corona-Taskforce abschaffen

In der grössten Partei der Schweiz hat man genug von der «Kommunikations-Kakofonie» der Expertengruppe des Bundes.

SVP-Nationalrätin Esther Friedli wagte diese Woche den Frontalangriff auf die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes. In der Wirtschaftskommission stellte sie den Antrag, die Beratergruppe abzuschaffen. «Die Kommunikations-Kakofonie der Taskforce löst in der Bevölkerung und in der Wirtschaft eine grosse Verunsicherung aus und ist beschämend», sagt Friedli gegenüber der «SonntagsZeitung». Mühe bereite ihr, dass die Experten für ihre Aussagen keine Verantwortung übernehmen müssten. «Aus meiner Sicht braucht es sie so nicht.»