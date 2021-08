Unterstützung aus der Mitte - SVP-Nationalrätin will Frauen an den Armee-Orientierungstag bringen

Jeder Schweizer muss, ungefähr ein Jahr vor der Rekrutierung, am Orientierungstag der Schweizer Armee teilnehmen. Die männliche Form ist bewusst gewählt: Frauen müssen diesen Orientierungstag, an dem über Strukturen und Truppengattungen der Armee informiert wird, nicht besuchen.

Bundesrat empfiehlt Postulat anzunehmen

«Die Pflicht der Teilnahme an der Orientierungsveranstaltung soll dazu dienen, allen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zumindest einmal die Möglichkeiten in der Armee aufzuzeigen und das Interesse der Frauen an einer freiwilligen Übernahme der Militärdienstpflicht steigern», schreibt Heimgartner in ihrem Postulat.