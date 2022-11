«Vorläufige Aufnahme» : SVP-Nationalrätin will Geflüchtete schneller ausschaffen lassen

Regelmässige statt periodische Überprüfungen

«Unter dem Strich wird die vorläufige Aufnahme zu grosszügig erteilt», sagt Steinemann den Zeitungen von CH-Media. Zudem habe das Bundesverwaltungsgericht die Kriterien für die vorläufige Aufnahme gelockert. So reichen etwa die erfolglose Jobsuche in der Heimat oder der nicht Alimente zahlende Ehemann für das Recht, in der Schweiz zu bleiben. «Ich behaupte nicht, dass die Schweiz alle vorläufig Aufgenommenen zurückschicken könnte, in vielen Regionen sind die Umstände schwierig», so Steinemann, die Mitglied der Sozialbehörde der Zürcher Gemeinde Regensdorf ist. Dennoch will sie, dass der Bund statt periodischer Überprüfungen regelmässige Abklärungen durchführt, ob Personen in sichere Regionen eines Landes zurückgeschickt werden könnten.