Rekrut nach Hause geschickt - SVP-Nationalrat fordert Bussen für Maskenverweigerer in der RS

Weil er keine Lust auf die RS hatte, verweigerte ein Rekrut in den ersten Tagen der RS konsequent das Tragen einer Maske. Schon nach wenigen Tagen wurde er deshalb nach Hause geschickt, wie der Rekrut gegenüber 20 Minuten schildert. Armee-Sprecherin Delphine Schwab-Allemand erklärt, es handle sich um einen Einzelfall. Der Rekrut müsse die RS zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem noch absolvieren.

Dass es nicht bei diesem Einzelfall bleibt, befürchtet derweil SVP-Nationalrat Mauro Tuena, Vizepräsident der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats: «Ein Teil der jungen Männer hat leider schlicht keine Lust auf die Armee. Wenn sich ihnen eine Chance bietet, nach Hause geschickt zu werden, werden sie diese ergreifen.» Es bestehe die Gefahr, dass bald eine grosse Anzahl an Rekruten auf diese Methode zurückgreifen und sich so nach Hause schicken lassen werde.

«Armee soll Schutzkonzept anpassen»

Weiter schlägt Tuena vor, das Tragen der Maske in der RS grundsätzlich zu überdenken: «Die Armee könnte ihr Schutzkonzept dahingehend anpassen, dass alle Rekrutinnen und Rekruten sich beim Einrücken und vier Tage danach testen lassen müssen. In der Zwischenzeit haben sie ja keinen Kontakt zu Menschen ausserhalb der Kaserne. So sollte es möglich sein, das Tragen von Masken gefahrlos auf ein absolutes Minimum zu beschränken», sagt Tuena. Wo keine Maske getragen werden müsse, könne auch niemand das Tragen verweigern.