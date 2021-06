«Auf Spenden angewiesen» - SVP-Nationalrat kritisiert Spendenaufruf von Tamara Funiciello

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello will dazu nichts sagen. «Ich nehme keine Stellung zur Provokation von Andreas Glarner», sagt sie gegenüber 20 Minuten.

Funiciello will dazu keine Stellung nehmen, doch die SP verteidigt die Nationalrätin.

«Für meine politische Arbeit bin ich auf viele kleine Spenden angewiesen.» Dieser Satz auf der Website von SP-Nationalrätin Tamara Funiciello verärgert SVP-Nationalrat Andreas Glarner so, dass er seiner Wut auf Twitter freien Lauf lässt. «Das ist wirklich dreist», schreibt er.

«Ich war zufälligerweise auf der Homepage, als ich den Spendenaufruf fand. Dass man mit einem Parlamentarier-Lohn von rund 130’000 Franken noch auf Spenden angewiesen ist, finde ich ganz übel», sagt Glarner gegenüber 20 Minuten. Man verspotte damit alle, die nicht so viel verdienten wie sie. «Was sollen die von Funiciello angeblich vertretenen Büezer, Kassiererinnen oder Coiffeusen denken? Funiciello bekommt den Hals nicht genug.» Zudem sei man mit dem Mandat noch nicht voll ausgelastet. «Wenn man den Nationalrats-Job als 50 Prozent Stelle sieht, verdient man rund eine Viertelmillion pro Jahr. Da braucht man doch keine Spenden mehr.»

Köppel sammelt ebenfalls

Auf Twitter sorgte Glarners Post für viel Diskussion und Kritik. Etwa, dass Parteikollege Roger Köppel auf seiner Website ebenfalls Spenden sammle. «Das begrüsse ich zwar nicht, doch er spricht immerhin nicht davon, dass er auf die Spenden angewiesen sei», so Glarner. Köppels Wortlaut: «Ich brauche Ihre Unterstützung.»

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello will dazu nichts sagen. «Ich nehme keine Stellung zur Provokation von Andreas Glarner», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Die SP Schweiz sagt auf Anfrage, es sei ein ganz normaler Teil der politischen Arbeit aller Parlamentsmitglieder, auf nationaler Ebene – von rechts bis links, Fundraising für politische Projekte zu machen.

«Bescheiden und transparent»

Für Kommunikationsexperte Mark Balsiger ist Funiciellos Aufruf transparent. «Spenden ist bekanntlich freiwillig. Nationalrätin Funiciello macht auf ihrer Website einen öffentlichen Aufruf. Die Beträge, die sie vorschlägt, sind bescheiden.» Der Aufruf für Spenden sei bei Politikerinnen und Politikern verbreitet. «Das ist nichts Anrüchiges», so Balsiger.

Für Glarners Vorwürfe hat Balsiger wenig Verständnis: Die Mitglieder im Schweizer Parlament verdienten zudem im europäischen Vergleich sehr wenig. «Tamara Funiciello wuchs zum Teil in Italien und in bescheidenen Verhältnissen auf. Sie weiss aufgrund ihrer Biografie, wie es hier den Büezern und Coiffeusen geht. Nach meiner Beobachtung hat sie die Bodenhaftung nicht verloren. Aber man kann natürlich mit falschen Zahlen auf Twitter jederzeit eine Polemik anzetteln», so Balsiger.