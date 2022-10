Zürich: SVP-Nationalrat Mauro Tuena in Unfall am Hauptbahnhof verwickelt

Auf Anfrage bestätigt Tuena den Vorfall: «Wir standen am Rotlicht und fuhren gleichzeitig los. Plötzlich kam der Bus auf die linke Spur und fuhr in mich hinein.»

Mauro Tuena, der für die SVP im Nationalrat sitzt, war am Dienstag in einen Unfall verwickelt.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Mauro Tuena war am Dienstagmittag beim Hauptbahnhof in einen Verkehrsunfall mit dem 31er-Bus der Verkehrsbetriebe Zürich verwickelt. «Der Bus stand auf dem Zebrastreifen, die Passagiere sassen alle noch drin», sagt ein News-Scout (26), die kurz nach dem Vorfall dazugestossen ist. «Ziemlich schnell hat es einen langen Rückstau auf der Strasse gegeben.»

Auf Anfrage bestätigt Tuena den Vorfall: «Wir standen am Rotlicht und fuhren gleichzeitig los. Plötzlich kam der Bus auf die linke Spur und fuhr in mich hinein.» Aufgrund des langsamen Tempos seien keine Verletzungen zu beklagen. Es entstand Sachschaden am Bus und am Auto. «So etwas schmerzt», sagt Tuena. Die Stadtpolizei Zürich eruiert jetzt die Unfallursache.