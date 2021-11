Fleischkonsum – SVP-Nationalrat Mike Egger spricht von «Kreuzzug gegen Fleischwirtschaft»

Links-grüne Politikerinnen und Politiker missbrauchten den Konsum von Fleisch für politische Propaganda, indem sie Fleisch bei jeder Gelegenheit als klimaschädlich und ungesund darstellten, sagt Egger. Das jüngste Beispiel sei die Kritik von Tierschützern am Fleischkonsum und an der Preispolitik, nachdem eine Klima-Umfrage von Tamedia und 20 Minuten ergeben hatte, dass sieben von zehn Befragten täglich oder mehrmals pro Woche Fleisch essen. 40 Prozent lehnen zudem eine Preiserhöhung beim Fleisch kategorisch ab, weitere 20 Prozent wären für minime Anpassungen zugunsten des Klimas.

Auslandtourismus befürchtet

Tierschutz-Programme

Das mit den Hühnern sei tatsächlich so, sagt Egger. Sie seien aber am Anfang noch zu klein, um rauszugehen. Und bei den Schweinen seien es mehr als die Hälfte, die in tierfreundlicher Haltung leben und draussen sind. Die Bauern bräuchten für die Teilnahme an diesen Programmen mehr Platz im Stall und im Freien. «Und bei Schweinen kommen bei der Auslaufhaltung zudem die Geruchsemissionen dazu, die nicht von allen Nachbarn gleich gut akzeptiert werden.»