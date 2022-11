Wintersession: SVP-Nationalrat Roger Köppel kommt ohne Strafe davon

Das Büro des Nationalrats hat sich mit acht zu vier Stimmen und einer Enthaltung gegen eine Disziplinarmassnahme gegen Roger Köppel entschieden, wie es in einer Medienmitteilung schreibt. Dem SVP-Nationalrat und Weltwoche-Journalisten wurde vorgeworfen, im März diesen Jahres vertrauliche Dokumente der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats in seinem Podcast «Weltwoche Daily» öffentlich gemacht zu haben. Damit hätte er das Kommissionsgeheimnis verletzt. In einer Anhörung sagte Köppel jedoch, dass er die Informationen bereits vor dem Empfang der vertraulichen Dokumente aus anderen Quellen erhalten habe. Durch seine Tätigkeit als Journalist hat er zudem das Recht, seine Informationsquelle nicht zu nennen. Eine bewusste Verletzung des Kommissionsgesetzes konnte deshalb nicht ohne Zweifel nachgewiesen werden. Aus Sicht des Büros legt das Verhalten des SVP-Nationalrats dennoch nahe, dass er sich über die Klassifizierung von Dokumenten hinweggesetzt hat – dieses Verhalten lasse die nötige Sensibilität vermissen. Das Büro behält sich vor, im Wiederholungsfall Massnahmen zu beschliessen.