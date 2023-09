Gotthardsperrung: SVP-Nationalrat fürchtet Lieferengpässe im Tessin

Wegen eines 25 Meter langen Risses in der Decke ist der Gotthard-Strassentunnel seit Sonntagnachmittag gesperrt. Am späten Montagnachmittag gab das Astra ein Update: Die Schadensbehebung habe begonnen , Ziel sei es, den Tunnel Ende Woche wieder eröffnen zu können.

«Fahrer müssen im Lastwagen übernachten»

Lidl: «Versorgung von Tessiner Filialen betroffen»

Auch der Detailhändler Lidl beobachtet die Situation am Gotthard genau. Insbesondere die Warenversorgung in den Tessiner Filialen sei durch die Sperrung betroffen, so eine Mediensprecherin. Ausweichen könne man primär über den San Bernardino, den Simplon oder den grossen San Bernardino. Aber: «Sicherlich müssen wir an den besagten Pässen mit grossem Zeitverlust rechnen, da nun der gesamte alpenquerende Verkehr über diese Achsen ausweicht», so die Sprecherin.