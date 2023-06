Flughafen Zürich: SVP-Hurter verlangt private Sichterheitsfirmen

Immer wieder kommt es am Flughafen Zürich zu langen Schlangen bei der Sicherheitskontrolle. Passagiere sind genervt, Mitarbeitende oft am Anschlag. Und die Situation dürfte sich so rasch nicht entspannen. SVP-Nationalrat Thomas Hurter ist Linienpilot bei der Swiss und fliegt aktuell Langstrecken. «Die Flüge im Sommer sind trotz Preisanstieg sehr gut gefüllt. In den Sommerferien dürfte der Ansturm auf den Flughafen also noch zunehmen», so der Schaffhauser.