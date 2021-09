Erhöhung der Polizeipräsenz - SVP-Politiker fordert mehr Sicherheit für LGBTQ-Community in Zürich

Weil letztes Jahr ein Bekannter von SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger im Zürcher Niederdorf angegriffen wurde, fordert er nun mehr Sicherheit in der Innenstadt.

Die Stadt setzt sich seit mehreren Monaten gegen Attacken auf die LGBT-Community ein. Im Mai wurde der 20-jährige L. von einer Gruppe Unbekannter in einem Zürcher Tram angegriffen und verletzt.

Darum gehts: SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger und Stephan Iten haben ein Postulat für mehr Sicherheit in der Zürcher Innenstadt eingereicht.

Er fordert eine höhere Polizeipräsenz.

Der Vorstoss wurde am Mittwoch dem Stadtrat übergeben.

Ein Bekannter des SVP-Gemeinderats Samuel Balsiger wurde letztes Jahr im Zürcher Niederdorf angegriffen und niedergeschlagen, als er Geld abheben wollte. Sein Angreifer begründete die Tat, dass der Bekannte «zu schwul» ausgesehen hätte. Die 1,5 Zentimeter lange Platzwunde musste im Notfall genäht werden.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, reichte Balsiger daraufhin mit seinem Parteikollegen Stephan Iten im Gemeinderat ein Postulat ein. Darin fordern sie mehr Sicherheit in der Zürcher Innenstadt. Das Parlament überreichte den Vorstoss am Mittwoch dem Stadtrat. Dieser möchte nun überprüfen, wie die Sicherheit in der Innenstadt erhöht werden kann. Balsigers ursprünglicher Vorschlag zielte darauf, die Polizeipräsenz zu erhöhen.

Die FDP und EVP sind dafür. Die SP sieht es etwas anders. «Mehr Polizei allein ist nicht die Lösung», sagte Gemeinderätin Renate Fischer. Mit Repression allein löse man das Problem nicht. Nach einer Textänderung des Vorstosses konnte die SP dem Anliegen aber zustimmen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Damit fand das Postulat eine komfortable Mehrheit von 79 zu 30 Stimmen.

Mehrere Vorfälle in der Vergangenheit

In der Vergangenheit kam es in Zürich vermehrt zu Angriffen auf die LGTBQ-Community. So wurden im Juni 2020 Micha Finkelstein (29) und sein Mann nach der Gay Pride von drei Jugendlichen attackiert. Einen Monat zuvor randalierten mehrere Personen bei einem Infostand, der über LGBTQ-relevante Themen aufklären sollte.

Im Februar gingen dann Szenen einer wüsten Auseinandersetzung zwischen Teenagern beim Bahnhof Stadelhofen auf Tiktok viral. Die Polizei bestätigte unter anderem einen Angriff auf zwei Jugendliche. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Bei einem Betroffenen handelte es sich um den LGBTQ-Tiktoker Vincenzo. Der 16-Jährige sagte, dass er wegen seiner offen gelebten Homosexualität angegriffen wurde. Der damals festgenommene 16-Jährige bestritt das gegenüber 20 Minuten. Was der Auslöser für den Streit war, konnte sich der Teenager nicht erklären.

Im Mai wurde der 20-jährige L. von einer Gruppe Unbekannter in einem Zürcher Tram angegriffen und verletzt. Der junge Mann musste ins Spital gebracht werden. «Ich weiss nur noch, dass mich einer fragte, was ich so blöd schaue», sagte er damals. Danach sei schon die erste Faust geflogen. Als queere Person erlebe er aber oft verbale Angriffe und sei auch schon tätlich angegriffen worden.

Die Stadt Zürich hat mit «Zürich schaut hin – Gemeinsam gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit» ein Tool entwickelt, wo sich betroffene Personen melden können. Das Meldetool ist seit dem 11. Mai online.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147