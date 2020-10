Der Post der grünen Zürcher Gemeinderätin Julia Hofstetter sorgt in den sozialen Medien für Aufregung. Darin schreibt die Politikerin, ein Ratskollege aus der SVP habe eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb eingereicht, weil ihre 14-jährige Tochter am unbewilligten Klimaprotest in Bern teilgenommen hatte. Das Verhalten ihres Ratskollegen ziele darauf ab, «Frauen mundtot zu machen», schreibt Hofstetter. Und weiter: «Es gibt kaum einen Ort, wo ich verletzlicher bin als in meiner Rolle als Mutter.»