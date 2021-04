Er will der Maskenpflicht und den Corona-Massnahmen des Bundes trotzen.

Der Stadtzürcher SVP-Gemeinderat Tobias Baggenstos geht seit Januar an keine Parlamentssitzungen mehr. Grund dafür: Er will sich gegen die Corona-Politik des Bundesrates und die Maskentragepflicht widersetzen. Das habe er Anfang Jahr dem Ratsbüro und der SVP-Fraktionsspitze schriftlich mitgeteilt, schreibt die «NZZ» .

Obwohl es im Rat eine Präsenzpflicht gibt, seien für das Fernbleiben keine Sanktionen vorgesehen. «Wir suchen lieber das Gespräch mit ihm», so Bartholdi. Als «Freundschaftsdienst für den Parteipräsidenten Mauro Tuena» habe sich der 27-Jährige nun dazu entschieden, ab Mittwoch wieder an den Sitzungen teilzunehmen. Tuena habe Baggenstos klar gemacht, dass das Zürcher Parlament der falsche Ort sei, um seiner Kritik an den Corona-Massnahmen des Bundes Luft zu verschaffen.