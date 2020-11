«Es schmerzt und erschüttert, dass er so früh gehen musste», teilte die SVP am Sonntag mit.

Der Luzerner SVP-Kantonsrat Marcel Omlin aus Rothenburg ist am Samstag im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines Schwächeanfalls verstorben. Dies teilte die SVP des Kantons Luzern am Sonntag mit. Im September wurde bekannt, dass Omlin Ende November 2020 als Kantonsrat zurücktreten wollte. Er setzte sich schwergewichtig für die Finanz- und Verkehrspolitik ein, schreibt die SVP.

«Mit ihm verlieren wir einen geselligen Menschen und äusserst kompetenten Fraktionskollegen. Er hat sein umfangreiches fachliches sowie politisches Wissen aktiv in die Fraktion und in die Kommissionen eingebracht. Mit Stolz präsidierte er die Planungs- und Finanzkommission. In dieser Funktion ist er immer wieder durch seine Fachkompetenz und seine Kompromissfähigkeit aufgefallen. Seine Voten im Kantonsrat waren eloquent und meist aus dem Stegreif, ein begnadeter Redner. Trotzdem er ein Politiker mit Ecken und Kanten war, schaffte er es beliebt zu sein und auch überfraktionell seine Kontakte zu pflegen», teilt die SVP weiter mit. «Es schmerzt und erschüttert, dass er so früh gehen musste.»