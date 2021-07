Auf Social Media - SVP-Politiker verfasst «Feuer frei!»-Post gegen BAG

In den Chats der «Corona-Rebellen» wird auch zu Demonstrationen gegen Massnahmen aufgerufen. In Zug versammelten sich am 6. Februar rund 300 Personen.

Der St. Galler SVP-Kantonsrat Bruno Dudli hetzt in einem Telegram-Chat gegen das Bundesamt für Gesundheit BAG. Sein Chatbeitrag erfolgt zudem im Namen von Regierungsrat Stefan Kölliker. Am Donnerstag verschickte Dudli diese Nachricht: «Anne Lévy vom BAG verlangt von den Kantonen, ab dem neuen Schuljahr alle Schüler regelmässig auf Corona testen zu lassen. Stefan Kölliker sträubt sich und bat mich, über alle möglichen Kanäle gegen das BAG zu schiessen.» Dann fügte er noch hinzu: «In diesem Sinne: Feuer frei!»

Regierungsrat will sich vom Post nicht distanzieren

Der St. Galler Bildungsdirektor Kölliker bestätigt, dass es ein Gespräch mit dem Präsidenten seiner SVP-Kreispartei gegeben habe. Es sei um Massentests an Schulen gegangen, aber es gehe nicht an, dass er Inhalte offenlege, wie er gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt. Stefan Kölliker will sich vom «Feuer frei!»-Post seines Parteikollegen, der in seinem Namen verschickt wurde, nicht distanzieren, wie die Zeitung schreibt.