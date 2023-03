Basel: «Nicht mehr normal» – SVP-Politiker vor der eigenen Haustüre überfallen

Die Tat geschah, als der 72-Jährige in seine Auto an der Grenzacherstrasse einsteigen wollte. Der Täter, sprach ihn an und raubte ihm Tasche und Uhr. Danach flüchtete er mit einem roten Peugeot, den er bei der Tankstelle parkiert hatte.

Am Samstagvormittag um 10.15 Uhr wurde in Basel ein 72-jähriger Mann bei einem Raubüberfall verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, wollte der Geschädigte in sein Auto einsteigen, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser habe in der Folge seine Tasche an sich genommen, worauf es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Dabei sei der 72-jährige leicht verletzt worden. Weiter gelang es dem Täter, die Armbanduhr des Opfers zu rauben. Schliesslich entkam er in einem roten Peugeot mit französischen Kennzeichen.