«Sinnlos und verkehrsbehindernd»: SVP-Politiker will 30er-Zonen auf Kantonsstrassen verbieten 

«Keine sinnlosen und verkehrsbehindernden Tempo-30-Zonen auf Kantonsstrassen»: Das fordern SVP-Grossrat Thomas Knutti und fünf weitere Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus FDP, Mitte und EDU in einem Vorstoss. In den letzten Jahren seien im Kanton Bern vermehrt 30er-Zonen auf stark befahrenen Durchgangsstrassen realisiert worden. In Schönried (Gemeinde Saanen) solle gar gegen den Willen der Gemeinde die Höchstgeschwindigkeit wieder reduziert werden, schreiben die Motionäre.