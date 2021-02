«Wenn ein Bundesrat zum Beispiel einen schweren Fehler in der Amtsführung begeht, sollte man etwas in der Hand haben», so der Fraktionschef der SVP.

SVP-Nationalrat Mike Egger verärgert das. «Der Bundesrat hat das Parlament praktisch ausgehebelt», sagt der 28-jährige St. Galler gegenüber «Blick». «Das können wir nicht einfach so hinnehmen.» Egger fordert: Das Parlament soll die Möglichkeit erhalten, Bundesräte aus dem Amt zu hebeln. «Das Parlament ist vom Volk legitimiert und dazu bemächtigt, den Bundesrat alle vier Jahre neu zu wählen. Was spricht also dagegen, dass das Parlament auch während einer Legislatur bei groben Verstössen korrigierend einwirken kann?», so Egger. Er hat einen Vorstoss für die nächste Woche beginnende Frühjahrssession eingereicht.