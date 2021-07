«Als ob die Taliban Essen verteilt» - SVP-Politiker wird angefeindet, weil er bei Lebensmittelabgabe mithilft

SVP-Fraktionspräsident Pascal Messerli packte vergangnen Samstag bei der Lebessmittelabgabe der Aktion «Gärngscheh» mit an. Das Basler Online-Medium Bajour hatte diese im Winterlockdown für Menschen und Familien ins Leben gerufen, die wegen der Corona-Pandemie in eine Notlage gekommen sind. Davon profitieren inzwischen rund 150 Personen aus über 50 Haushalten.

Beim Foodshare-Projekt packen auch immer wieder Basler Politikerinnen und Politiker aus dem Grossen Rat mit an. Letzten Samstag griff Pascal Messerli, Grossrat SVP, der Bajour-Community unter die Arme und musste dafür prompt viel Kritik einstecken. Ein Rechter, der sich für Armutsbetroffene engagiert, damit eckt Messerli offenbar an. «Ist das so, wie wenn die Taliban Essen verteilt?», schrieb ein User unter dem Facebook-Post von Bajour. Es war Messerli selbst, der diesen Facebook- Kommentar danach twitterte und sich dann dazu äusserte.