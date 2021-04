Keine Partys, keine Konzerte, kein Shopping: Aus Rücksicht auf die Schwächsten in der Gesellschaft mussten junge Menschen in der Corona-Krise auf vieles verzichten.

Jugendliche würden seit über einem Jahr auf Aktivitäten verzichten und ihre sozialen Kontakte einschränken. «Weil sie auf vulnerable Personen in der Gesellschaft Rücksicht nehmen», sagt die Basler SVP-Grossrätin Jenny Schweizer. «Es ist nun an der Zeit, dass wir den Jugendlichen unseres Kantons mit einer besonderen Geste danken», so Schweizer gegenüber dem SRF-Regionaljournal. Bei den lobenden Worten für die erbrachten Opfer während der Pandemie soll es nicht bleiben: Etwas Handfestes muss her. Mit einer Motion will sie den Regierungsrat von einem Corona-Geschenk für junge Menschen überzeugen.