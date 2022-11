Zürich: SVP-Politikerin lanciert Initiative gegen den Genderstern

«Mit dem Genderstern missbraucht der Stadtrat die Sprache als politisches Instrument», schreibt sie in einer Mitteilung. Mit einer Initiative will sie nun den Genderstern verbannen.

In behördlichen Texten in der Stadt Zürich wurde per 1. Juni 2022 der Genderstern eingeführt. Wie der Stadtrat damals mitteilte, sollen mit der Verwendung des Gendersterns oder geschlechtsneutraler Formen, wie Studierende oder Rettungskräfte, Personen aller Geschlechter sprachlich gleichberechtigt behandelt werden. Diesem Entscheid sagt ein überparteiliches Komitee aus Vertretenden der SVP, GLP, Mitte und einem SP-Alt-Kantonsratspräsident nun den Kampf an.