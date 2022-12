SVP-Präsident Chiesa will Asylbewerber nach Afrika abschieben

Nach britischem Vorbild : SVP-Präsident Chiesa will Asylsuchende nach Afrika abschieben

Grossbritannien darf illegal Eingereiste nach Ruanda abschieben

Die Idee, illegal Eingereiste nach Afrika umzusiedeln, kommt aus London. Kurz vor Weihnachten bestätigte ein Gericht dort, dass die Regierung illegal in das Land eingereiste Menschen nach Ruanda abschieben darf. Dieses Vorgehen verstösst laut dem Gericht nicht gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. So wird der Asylantrag nicht in Grossbritannien, sondern in Ruanda geprüft.