Energiekrise: SVP-Präsident doppelt nach Imark-Debatte gegen Sommaruga nach

1 / 7 Die Energiedebatte verläuft angespannt. SVP-Präsident Marco Chiesa sieht die Schuld bei den rot-grünen Parteien – und wirft ihnen vor, «Chaos, Kälte, Armut, Hunger, Tod» erzielen zu wollen. 20min/Stefan Lanz Auch SVP-Nationalrat Christian Imark liess es sich nicht nehmen, am Dienstag im Nationalrat seine Meinung kundzugeben. 20min/Stefan Lanz Das ging für einige Nationalräte zu weit. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth twitterte, dass es auch in der Demokratie Grenzen des Sagbaren gebe. 20min/Simon Glauser

Darum gehts In der Energiedebatte zum drohenden Strommangel in der Schweiz ist es seitens der SVP zu kontroversen Aussagen gekommen.

Jetzt doppelt SVP-Präsident Marco Chiesa gegenüber 20 Minuten nach: «Linke und Grüne wollen die Bevölkerung umerziehen und mit Geld ruhig stellen», sagt er.

Ein Politologe betont, dass die SVP sich vor solchen Aussagen hüten müsse – diese könnten sich auch schnell in einem strafrechtlichen Bereich bewegen.

Die Energiedebatte in der Schweiz führte zu hitzigen Diskussionen und Seitenhieben. So unterstellte SVP-Präsident Marco Chiesa vor einigen Wochen in einer Rede den linken und grünen Parteien, dass ihr heimliches Ziel «Chaos, Kälte, Armut, Hunger, Tod» sei.

Auch SVP-Nationalrat Christian Imark bekundete am Dienstag im Nationalrat seine Meinung. Zu Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte er: «Wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Strasse, und sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt.» Später verteidigte sich Imark: Er habe nur vor einem grossen Problem warnen wollen.

SVP könnte sich ins eigene Bein schiessen

Mehrere Nationalräte sahen jedoch eine Grenze überschritten, so etwa SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Es gebe Grenzen des Sagbaren, auch in einer Demokratie, twitterte er. Wer schweige, nehme eine «Trumpisierung der Schweizer Politik» in Kauf. Die Bewegung «Mass-Voll», die während Corona unzählige massnahmenkritische Demonstrationen organisierte, teilte auf Twitter die Aussage von Imark und ergänzte: «Ja, das werden wir – das Mass ist endgültig voll». Auch hat «Mass-Voll» eine Petition lanciert, die den Rücktritt von Sommaruga fordert – geschmückt mit Wörtern wie «autoritären Didakt» oder «Gewalt». Worte, die auch während des Sturms auf das Kapitol in den USA gefallen sind.

Dass es in der Schweiz zu Szenen kommen könnte wie in den USA, glaubt Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung, nicht: «Die Aufrufe zu Gewalt von Trump waren kein spontaner Einfall, sondern im Vorfeld organisiert.» In den USA seien die Bürgerinnen und Bürger weitaus polarisierter als in der Schweiz. Aber: Setze die SVP mit weiteren grenzwertigen Aussagen nach, könnten andere Parteien sie für nicht mehr wählbar halten, so Kübler. Somit würde sich die SVP ins eigene Bein schiessen.

«Katastrophenszenarien sind direktes Resultat der rot-grünen Energiestrategie»

Davor scheint sich SVP-Präsident Marco Chiesa nicht zu fürchten. Gegenüber 20 Minuten hält er an seiner Aussage fest: «Zu wenig Strom bedeutet Kälte, Hunger, Chaos und Tod. Dass wir uns mit solchen Katastrophenszenarien befassen müssen, ist das direkte Resultat der rot-grünen Energiestrategie.» Und Chiesa doppelt nach: «Linke und Grüne begrüssen die Verknappung. Sie wollen die Bevölkerung umerziehen und mit viel Geld ruhig stellen.»

Solange Bundesrätin Sommaruga an der Energiestrategie festhalte, sei es nicht möglich, echte Lösungen für eine sichere, kostengünstige und unabhängige Energie- und Stromversorgung zu finden. «Aus dieser Stromkrise kommen wir nur heraus, wenn wir die Probleme endlich mit Realismus und Pragmatismus angehen», so Chiesa.

«So ein Vorwurf geht gar nicht»

Über die Aussagen der SVP ist Kübler geteilter Meinung: Die Unterstellung vom SVP-Präsidenten, dass die linken Parteien auf «Chaos, Kälte, Armut, Hunger, Tod» zielten, bezeichnet er als «unterste Schublade»: «Inhaltliche Auseinandersetzungen kann man scharf führen, aber dem Gegner einen solchen Vorwurf zu machen, geht gar nicht.» Zudem müsse die Partei aufpassen, dass weitergehende Aussagen sich nicht bald im strafrechtlichen Bereich bewegten.

Die Aussage von Imark hingegen stuft Kübler als weniger problematisch ein. Dass Bundesrätin Sommaruga als Schuldige bezeichnet werde, sei laut ihm ein klares Ablenkungsmanöver der SVP. Denn auch der parteieigene Bundesrat Guy Parmelin werde in nächster Zeit kritische Entscheide fällen müssen. «Die Menschen sind nicht dumm; sie verstehen, dass natürlich nicht Bundesrätin Sommaruga, sondern globale Zusammenhänge schuld sind an der Krise», so der Professor.

Die Sticheleien seien nur ein weiterer Versuch der SVP, aus einer Krise Kapital zu schlagen – und das sei ihr schon während der Corona-Krise nicht geglückt. «Wenn man die Unzufriedenheit des Volkes bewirtschaften möchte, braucht man konkrete Lösungsvorschläge – sonst geht der Schuss nach hinten los», so Kübler.

Geht der Ton in der Energiedebatte zu weit? Ja, solche Aussagen sind nicht okay. Naja, man hätte schon eine andere Wortwahl treffen können. Nein, das gehört zur Politik dazu. Ist mir egal, ich will nur die Resultate sehen.