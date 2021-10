Partei ist gegen Einsitz im UN-Gremium : SVP-Präsident verpasst Flug nach New York und den Besuch im Sicherheitsrat

Eigentlich wollte SVP-Präsident Marco Chiesa mit anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern in die USA fliegen, um unter anderem den UN-Sicherheitsrat zu besuchen. Doch der Gegner eines Schweizer Einsitzes im Gremium verpasste den Flug.

Die SVP hat sich schon mehrfach gegen eine Kandidatur der Schweiz für den UN-Sicherheitstrat ausgesprochen: Der angestrebte Einsitz im Gremium in den Jahren 2023 und 2024, so der Tenor, sei mit der Schweizer Neutralität nicht vereinbar. Auch forderten Exponenten erneut den Rückzug der Kandidatur. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, hatte Franz Grüter, Nationalrat und Mitglied der Aussenpolitischen Kommission (APK), erst anfangs Woche einen diesbezüglichen Antrag eingereicht.

Grüter verwies auf das Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin, die Afghanistan-Konferenz und ein Meeting hochrangiger Vertreter der USA und Chinas, die in Zürich und Genf stattfanden. «Als Mitglied des Sicherheitsrats sind wir in solchen Situationen nicht mehr glaubwürdig», wird er zitiert. Er bezeichnete den angestrebten Einsitz der Schweiz im Gremium als «Sündenfall». Denn falls es in den zwei Jahren der Mitsprache im United Nations Security Council (UNSC) zu Entscheidungen über militärische Interventionen kommen sollte, fände sich die Schweiz in einer heiklen Lage wieder. Allerdings wurde der Antrag von einer Mehrheit innerhalb der APK abgelehnt. Aussenminister Ignazio Cassis selbst wies die Bedenken zurück.