«Zwangs-Organspende»: SVP provoziert mit Skalpell-Plakat und wird der Lügen-Kampagne bezichtigt

Aktiv ruft auch SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi auf Flyern und auf Twitter zum Nein-Stimmen auf. «Zwangs-Organspende: Der Staat soll im Todesfall die Organe nicht automatisch entnehmen dürfen», behauptet er. Auf Twitter löste Aeschis Aufruf zahlreiche kritische Reaktionen aus. Userinnen und User bezichtigen die SVP und Aeschi, im Abstimmungskampf nicht die Wahrheit zu sagen. So kommentierte ein User beispielsweise: «Gehts noch? Es ist immer noch kein Zwang. Nur eine Umkehrung des Prozesses.» Ein anderer Twitter-User wird gar noch deutlicher. Er kommentiert Aeschis Tweet: «Warum lügen Sie? Weshalb können Sie nicht mit ehrlichen Argumenten in einen Abstimmungskampf eintreten?» Ein weiterer bezeichnet Aeschis Tweet als peinlich für einen Nationalrat: «Sie verbreiten Lügen, blanke Lügen. Wer nicht will, dass seine Organe im Todesfall Menschenleben retten, kann dies explizit so regeln.»