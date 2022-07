Abgebrochenes Konzert: JSVP reicht Anzeige ein – «Woke-Kreise sollen eigene Gesetze zu spüren bekommen»

In Bern wurde ein Konzert abgebrochen, weil weisse Sänger mit Rastas Reggae-Musik machten. Die Diskussion um kulturelle Aneignung ist in der Schweiz nun im vollen Gang. Und die Geschichte geht in eine neue Runde: die Junge SVP hat nun angekündigt, gegen die Brasserie Lorraine eine Strafanzeige einreichen zu wollen.