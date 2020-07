Wegweisendes Urteil

SVP-Richter setzt Zeichen gegen Antifa-Demonstranten

Die blosse Anwesenheit an der Demo reicht für eine Verurteilung eines 25-Jährigen wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte. Dieses Urteil des SVP-Einzelrichters ist wegweisend: Rund 20 weitere Teilnehmer der «Basel Nazifrei»-Demo vom 24. November 2018 müssen noch vor Gericht.

Basels Antifa-Szene hat ein neues Feindbild: Strafrichter Marc Oser. Der Strafgerichtspräsident, der SVP-Mitglied ist, hat am Dienstag ein wegweisendes Urteil gefällt und einen 25-jährigen Aktivisten wegen seiner blossen Teilnahme an der nicht bewilligten «Basel Nazifrei»-Demonstration vom 24. November 2018 wegen Landfriedensbruch und Gewalt und Drohung gegen Beamte schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt . Bei der Demo kam es zu Scharmützeln mit der Polizei, es flogen Flaschen, Steine und Gummigeschosse.

Eine aktive Beteiligung an den Gewalthandlungen konnte dem Beschuldigten nicht nachgewiesen werden. «Mein Mandant wurde verurteilt, weil er ein Transparent gehalten hat», sagte Verteidiger Daniel Wagner nach dem Urteilsspruch sichtlich verärgert gegenüber dem «Regionaljournal» von SRF . Der 25-jährige Aktivist machte denn auch keinen Hehl aus seiner Teilnahme an der unbewilligten Demo gegen eine bewilligte Kundgebung der Rechtsextremen Partei Pnos. «Ich wollte meine antifaschistische Position vertreten», sagte er vor Gericht.

Das reichte Oser für einen Schuldspruch in allen Punkten. Die blosse Teilnahme an der Demo, an der es zu Ausschreitungen kam, begründet damit bereits eine Mittäterschaft. Ob der Beschuldigte selbst Steine geworfen hat, ist irrelevant. War er dabei, übte er also zumindest passive Gewalt gegen die Polizei aus. Für Anwalt Wagner ist klar: «Dieses Urteil soll abschreckend wirken.» Wer künftig an einer unbewilligten Demonstration teilnimmt, muss mit einer Verurteilung rechnen. «Wirft einer einen Stein, sind alle mitschuldig», so Wagner.