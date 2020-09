Per Strafbefehl wurden die sechs Personen zu bedingten Geldstrafen verurteilt, weil sie an einer illegalen Kundgebung am 3. März 2016 teilgenommen haben sollen.

Die Basler SP-Grossrätin Jessica Brandenburger sowie fünf weitere Personen wurden am Freitag vom Strafgericht freigesprochen. Sie hatten sich gegen Strafbefehle gewehrt, in denen ihnen die Teilnahme an einer illegalen Kundgebung vorgeworfen wurde. Nach viereinhalb Jahren kam es am Donnerstag zur Gerichtsverhandlung, die mit Freisprüchen durch Einzelrichter Marc Oser (SVP) endete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.