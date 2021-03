Bis in die späte Nacht flogen in der Corona-Debatte die Fetzen. Grösster Streitpunkt: Soll das Parlament dem Bundesrat eine Öffnung von Gastro- und Freizeitbetrieben per 22. März vorschreiben? Nach einer stundenlangen Debatte war klar: Der Nationalrat will die Regierung nicht entmachten. Er lehnte einen entsprechenden Artikel im Covid-19-Gesetz mit 122 zu 70 Stimmen ab.