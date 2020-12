Zum Vergleich: So sieht die Kanne aus, die Guy Parmelin bekommen hat.

Guy Parmelin erhielt echte indische Handwerkskunst «designed in Switzerland».

Der Parteipräsident persönlich nahm sich der Lösung des Problems an.

Bei der SVP heisst es, man sei davon ausgegangen, dass das Produkt in der Schweiz produziert werde.

Erstaunt über die Geschenkauswahl war Susan von Aarburg, die auf Bauernhöfen alte Milchkannen einsammelt und diese in Kaltbrunn in aufwendiger Handarbeit in Laternen verwandelt. Als sie die Fotos gesehen habe, habe sie sich schon etwas gewundert. «Ich fragte mich: Unser neuer Bundespräsident Parmelin, der für die Landwirtschaft zuständig ist, erhält eine Milchkannen-Attrappe aus Indien?» Sie würde Parmelin auch eine ihrer Laternen schenken.