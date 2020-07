Marco Chiesa

SVP schlägt Tessiner Ständerat als Präsidenten vor

Die SVP-Findungskommission schlägt Marco Chiesa als Parteipräsidenten vor. Den Tessiner Ständerat hatten nur wenige auf dem Schirm.

Marco Chiesa war in der Findungskommission von Anfang an einer der Wunschkandidaten. Das schreibt die SVP in einer Medienmitteilung.

Chiesa sitzt seit 2019 für den Tessin im Ständerat. Davor war er während zwei Legislaturen Nationalrat. «Die Findungskommision erachtet es als Glücksfall, dass der künftige Parteipräsident aus der lateinischen Schweiz kommt, geht es doch in der kommenden Amtsperiode vor allem auch darum, die SVP in der Romandie zu stärken», schreibt Caspar Baader, Präsident der SVP-Findungskommission.

Gegen ein Rahmenabkommen

Der neue SVP-Präsident wird an der Delegiertenversammlung der Partei in Brugg im Kanton Aargau am 22. August gewählt. Der bisherige Präsident Albert Rösti zieht sich nach vier Jahren an der Spitze der SVP zurück. Interesse am Amt angekündigt haben auch der Zürcher Nationalrat Alfred Heer und der Aargauer Nationalrat Andreas Glarner. Das letzte Wort haben die Delegierten.