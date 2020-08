Keine Vorgaben zum Singen der Hymne «SVP-Schutzkonzept erfüllte alle Vorgaben»

400 SVP-Delegierte sangen am Samstag ohne Maske und Abstand lauthals die Nationalhymne. Ein «Superspreader-Event», spotteten Kritiker. Jetzt äussert sich das zuständige Gesundheitsdepartement.

«Wir bitten alle Aerosole, sich für die Nationalhymne zu erheben»: Solche spöttischen Kommentare ernteten die 400 SVP-Delegierten, die an ihrer Versammlung in Brugg-Windisch am Samstag ihren neuen Parteipräsidenten wählten. Der Grund für die Häme: Sie standen nicht nur eng zusammen und trugen keine Schutzmasken, bei der Nationalhymne wurde auch lauthals mitgesungen. Vorgesehen hatte das Generalsekretariat, dass die Hymne nur gesummt wird.