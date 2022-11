SVP Schweiz wirbt mit Fake-Wählern – 18-Jähriger kommt ihr auf die Schliche

Im Code der Website steckte der Hinweis

Vom Aargau nach Südafrika

Einer dieser Webseiten ist Stiftung Warentest, die in einem Artikel zu Zahnzusatzversicherungen das Bild von «Nicola aus Aargau» verwendet haben. «Keine Ahnung, was eine Zahnzusatzversicherung ist, aber ‹Nicola› scheints ziemlich super zu finden», so Jaden. Hier erfährt er auch, woher das Bild ursprünglich stammt: Getty Images, die weltbekannte Bildagentur. «Da war ich mir auch ziemlich sicher, dass ‹Nicola› nicht in der Schweiz wohnt – das Bild wurde nämlich von einem deutschen Stockbild-Fotografen in Cape Town, Südafrika, aufgenommen», sagt er.