Klimagesetz: SVP-Senior warnt per Flyer vor Verarmung und Blackouts

Schon zuvor sorgte die SVP mit einem «Extrablatt» in alle Haushalte für gehässige Diskussionen.

Ein A4-Flyer flutet in diesen Tagen die Schweizer Briefkästen mit Anti-Klimagesetz-Werbung.

Am 18. Juni entscheidet die Bevölkerung über das Klimaschutzgesetz . Die von der SVP angeführten Gegner scheuen dabei keinen Aufwand, um für ein Nein zu werben. Kürzlich erhielten alle Haushalte Post aus dem Generalsekretariat der Volkspartei. Das «Extrablatt» von Rechts sorgte für heftige Diskussionen .

In diesen Tagen flattert wieder Post in die Schweizer Briefkästen. Wieder geht es um Argumente gegen das Klimagesetz. Diesmal ist es zwar «nur» eine A4-Seite. Doch die hat es in sich. Der unbekannte Absender warnt vor Frieren im Winter, vor Stromausfällen, der Zerstörung der Natur und der Verarmung der Schweiz.