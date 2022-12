Energieversorgung: SVP setzt weiter auf Atomkraft und macht Druck auf Bundesrat Rösti

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen veröffentlichte am Dienstag eine Studie zur Energieversorgung bis 2050.

Die SVP sprach sich in der Vergangenheit vermehrt für Atomkraftwerke aus und zweifelt auch jetzt die Resultate der Studie an.

Gemäss Studie stellen sich Atomkraftwerke für die Zukunft als wenig sinnvoll heraus – die jetzige Generation sei zu teuer, die neue Generation erst in mehr als 20 Jahren einsetzbar.

Am Dienstag wurde eine neue Studie zur Schweizer Energieversorgung bis 2050 publiziert.

Am Dienstag veröffentlichte der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen eine Studie zur Energieversorgung bis 2050 . Darin wurden mögliche Szenarien analysiert. Die Studienautoren kamen zum Schluss, dass die Schweiz ohne massive Steigerung der Effizienz und des beschleunigten Zubaus erneuerbarer Energien ihre Klima- und Energieziele nicht erreichen wird.

SVP zweifelt Studienresultate an

Die SVP hat sich mehrfach für den Ausbau von AKW eingesetzt. Auch der frischgebackene Bundesrat und jetzige Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) Albert Rösti hatte sich noch im Sommer für eine Aufhebung des AKW-Verbots ausgesprochen. Daran halten SVP-Politiker weiter fest, die Studie der Energiebranche und deren Ergebnisse zweifeln sie an.

«Die Studie nimmt gewisse Dinge an, die wir noch gar nicht wissen», sagt SVP-Nationalrat und Vizepräsident der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, Christian Imark. Er bezieht sich auf die Kernkraftwerke der vierten Generation, die laut Studie erst 2045 einsetzbar wären. Man könne nicht auf etwas setzen, das noch nicht entwickelt sei – wisse aber auch nicht, ob die Entwicklung wirklich so lange dauere, so Imark.