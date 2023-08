SVP startet Wahlkampf – und will gar kriminelle Schweizer ausbürgern

Eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer, die in den ersten fünf Jahren nach Erhalt des Passes kriminell werden, sollen ausgebürgert werden. So eine neue Forderung der SVP.

Parteipräsident Marco Chiesa spricht an der Wahlkampf-Medienkonferenz der SVP über die Zuwanderung.

In einem 42-seitigen Positionspapier fasst die Partei ihre Haltung zur «masslosen Zuwanderung» zusammen. Allein letztes Jahr seien 180’000 Personen in die Schweiz eingewandert – inklusive Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Schweiz steuere in grossen Schritten auf zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu, wiederholte die Partei.