Bundesratswahlen: SVP-Fraktionsvorstand hält alle Kandidierenden für wählbar

Fünf Kandidierende für die Maurer-Nachfolge

Namen fürs Zweierticket folgen am Freitag

Damit lässt sich die SVP noch nicht in die Karten blicken. Den definitiven Entscheid fällt die SVP-Fraktion am Freitag, 18. November. An der Fraktionssitzung in Hérémence (VS) wird dann besprochen, welche der fünf Kandidierenden auf das Zweierticket kommen sollen.