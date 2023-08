Kanton Zürich: SVP und FDP reichen Listenverbindungen ein

Wie die SVP in einer Medienmitteilung schreibt, haben Vertreter der FDP und der SVP am frühen Mittwochnachmittag die Listenverbindung für die Nationalratswahlen am 22. Oktober definitiv eingereicht. Die beiden bürgerlichen Parteien werden sich demnach zum ersten Mal seit 2007 im Nationalratswahlkampf unterstützen. «Die konstruktive Zusammenarbeit im Kantonsparlament soll endlich auch in Bern umgesetzt werden, um der andauernd linksgerichteten Politik im Bundesparlament Einhalt zu gebieten», heisst es in der Mitteilung.