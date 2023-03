Albert Rösti: SVP & Grüne reissen sich vor Abstimmung um ihn

100 Tage im Amt

Grüne loben «gmögigen» Albert Rösti

Wie hat sich Albert Rösti in seinen ersten 100 Tagen geschlagen? Am Freitag will er eine erste Bilanz ziehen. Seine Partei ist zufrieden mit seinem bisherigen Tun. «Es weht aus dem UVEK ganz ein neuer Wind, das ist auch in Kommissionssitzungen zu spüren», verrät SVP-Nationalrat Christian Imark. Es werde «viel sachlicher und realitätsnäher argumentiert», sagt er mit einem Seitenhieb gegen Röstis Vorgängerin Simonetta Sommaruga (SP). Die Zusammenarbeit funktioniere gut, die Debatten seien unverkrampfter geworden. Grünen-Chef Balthasar Glättli sagt zwar: «Albert Rösti ist ein zugänglicher, gmögigier Mensch, der gut zuhören kann.» Sein Naturell habe er nicht verändert, seit er Bundesrat sei. «Aber politisch werden wir uns weiterhin hart bekämpfen, denn politisch ist er als Berner ein hartgesottener Vertreter der Zürcher SVP», so Glättli. Imark entgegnet: «Die Linken haben auch gemerkt, dass er seine neue Rolle professionell interpretiert. Sie haben ihm Unrecht getan.» (vuc)