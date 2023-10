SVP-Wahlsieg: Pressestimmen aus Deutschland und den USA

Erste Reaktionen aus Deutschland

«Erneut geht die rechtspopulistische SVP als stärkste Kraft aus den Schweizer Parlamentswahlen hervor», analysiert die « Süddeutsche Zeitung » (SZ). Die Partei des mittlerweile 83-jährigen Christoph Blocher habe einmal mehr fast vollständig auf das Wahlkampfthema Zuwanderung gesetzt. Die Entwicklung in der Schweiz decke sich jedoch mit der in vielen europäischen Nachbarstaaten. «Auf Konflikte, Krisen und Unsicherheit reagieren viele Wählerinnen und Wähler, indem sie für Parteien stimmen, die sich für Abgrenzung und eine Besinnung aufs Nationale einsetzen», so die SZ weiter.

«Schweiz rückt weiter nach rechts», titelt die «Tagesschau». «Die rechtskonservative SVP ist in der Schweiz seit vielen Jahren stärkste Kraft, bei der Parlamentswahl konnte sie nun zulegen – auf 29 Prozent. Ein Debakel zeichnet sich hingegen für das grüne Lager ab», so die Analyse. «Paradoxerweise» sei die SVP sowohl Regierungs- als auch Protestpartei, hält die « Tagesschau » fest. Und weiter: «Im Bundesrat gibt sich die SVP rechtskonservativ und trägt Kompromisse mit, im Wahlkampf ist sie rechtspopulistisch, etwa mit Initiativen wie zurzeit gegen die Einwanderung und für eine striktere Neutralität, die etwa Sanktionen gegen Russland verbieten würde.»

«Die Rechtspopulisten wurden wählbar für Frustrierte und Verunsicherte aller Lager. Das Land rückt weiter nach rechts», schreibt «Die Zeit» (Bezahlartikel) und analysiert: «Die Hau-den-Ausländer-Karte hat gezogen. Die steigenden Asylbewerberzahlen, die hitzige Migrationsdebatte in Europa, ja, die Krisenhaftigkeit der ganzen Welt, von der Ukraine bis in den Nahen Osten, dürften der Partei dabei geholfen haben.» Dazu kämen die zahlreichen innenpolitischen Krisen, die die Schweiz in ihrem Selbstverständnis erschüttert hätten – und von denen die SVP in der vergangenen Legislatur stark profitiert habe. Die Zeitung spricht das Credit-Suisse-Debakel, die Corona-Pandemie und die Sanktionen gegen Russland an.