Afghanistan - SVP warnt vor «Islamisten und Gewalttätern» unter den Flüchtenden

Szenen am Flughafen in Kabul am Montag: Tausende Menschen fanden sich beim Flughafen ein, in der Hoffnung, einen Platz in einem Flugzeug zu ergattern.

Angesichts der dramatischen Situation in Afghanistan forderte die SP am Montag, die Schweiz müsse helfen. Sie müsse sofort 10’000 Flüchtenden aus Afghanistan Schutz gewähren, sagte SP-Nationalrat Fabian Molina. Die SP lancierte gleichentags einen Appell an den Bundesrat mit derselben Forderung. Rund 22’000 Menschen unterzeichneten diesen in den ersten 24 Stunden.

Auch die aussenpolitische Kommission des Ständerats diskutierte am Montagnachmittag über eine Forderung an den Bundesrat, ein Flüchtlingskontingent von mehreren tausend Personen aufzunehmen. Sie entschied sich dann aber gegen einen entsprechenden Antrag des Genfer SP-Nationalrats Carlo Sommaruga.

SVP: «kein Import von möglichen Islamisten und Gewalttätern»

Die SVP schlägt andere Töne an: Sie warnt in einem am Dienstag publizierten Communiqué, durch «unkontrollierte Asylströme» könnten auch «Islamisten, Gewalttäter und Nicht-Integrierbare» in die Schweiz kommen. Es gehe auch um die Sicherheit der Schweiz, schreibt die Partei. Die SVP lehne Flüchtlings-Kontingente grundsätzlich ab, «das wäre eine Einladung für Hunderttausende Afghanen, in die Schweiz zu kommen.» Besser sei Hilfe vor Ort, in den umliegenden Staaten.