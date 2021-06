Knall nach Spesen-Streit - SVP will Amstutz nicht mehr als Grossrätin – Parteiausschluss knapp verhindert

SVP-Grossrätin und Gemeinderätin Madeleine Amstutz wird nicht aus der Partei ausgeschlossen. Das entschied die SVP Sigriswil am Donnerstagabend.

Am Donnerstagabend war es soweit: Die SVP Sigriswil stimmte darüber ab, ob SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz aus der Partei ausgeschlossen werden soll oder nicht. Die Versammlung hat «eingehend und kontrovers über die weitere Parteizugehörigkeit von Amstutz diskutiert», informiert die SVP Sigriswil. Nun steht fest: Amstutz darf in der Partei bleiben. Zwar votierten 58 Mitglieder für den Ausschluss und bloss 32 dagegen. Das benötigte Zweidrittelmehr wurde so allerdings knapp nicht erreicht – es hätten mindestens 61 Personen zustimmen müssen.