Zürich: SVP will auf dem 17-Millionen-Sechseläutenplatz wieder eine Wiese

Der Sechseläutenplatz wurde ab 2012 umgestaltet. SVP-Gemeinderäte fordern nun in einer Motion, dass die Steinplatten entfernt werden.

Die Stadt Zürich soll die Wiese auf dem Sechseläutenplatz zurückbringen: Das fordern die SVP-Gemeinderäte Stephan Iten und Bruno Wohler in einer am Mittwoch eingereichten Motion. Der Platz soll so umgestaltet werden, dass er für die Bevölkerung, das Sechseläuten und Zirkusse uneingeschränkt genutzt werden kann. Dabei müsse der dunkle Valser Quarzit dermassen entfernt werden, dass er wiederverwendet oder verkauft werden kann.