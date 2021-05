Unter Beschuss - SVP will BAG-Taskforce auflösen

Mitte April hat Alain Berset an der Bundesmedienkonferenz über die neue Öffnungsstrategie informiert. AFP

Darum gehts Weil die Zahlen wider Erwartung gesunken sind und die Situation besser ist als die BAG-Taskforce vorausgesagt hat, will die SVP das Gremium auflösen.

Sie will in der Wissenschaftskommission des Nationalrats die Auflösung beantragen.

Nächste Woche wird der Bundesrat das neue Öffnungspaket vorlegen.

Für die SVP ist es ein gefundenes Fressen, dass die Corona-Situation in der Schweiz viel besser ist, als die wissenschaftliche Taskforce des Bundes vorausgesagt hat. Deshalb will die SVP das Gremium nun sofort auflösen. Nationalrat Thomas Matter sagt in einem neuen Video, dass die Taskforce aufhören solle, «Horrormärchen» zu erzählen. Er hat sogar das Gefühl, dass der von den Experten verbreitete «Covid-Alarmismus» nur das Vorspiel sei.

SVP wird Auflösung der Taskforce beantragen

Der Staat werde dadurch angetrieben, immer stärker in die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, wird die SVP demnächst in der Wirtschaftskommission des Nationalrats die Auflösung der Taskforce beantragen. Der Bundesrat will derweil die Quarantäne-Regeln lockern. Schweizerinnen und Schweizer müssen immer noch in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet zurückkehren – selbst wenn sie gegen Corona geimpft sind. Das soll sich nun ändern.