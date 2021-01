In einem Landgasthof musste am Montag die Polizei einschreiten.

Öffnung verlangt

Friedli will, dass die Betriebe bald legal öffnen können. Sie fordert, dass alle vor Weihnachten vom Bundesrat geschlossenen Betriebe am 23. Januar wieder öffnen dürfen. Sie hat einen entsprechenden Antrag in der nationalrätlichen Wirtschaftskommission eingereicht. «Die Zahlen sind rückläufig. Mit den richtigen Schutzkonzepten ist eine Öffnung vertretbar. Statt Branchen monatelang lahmzulegen, sollte man endlich die Risikogruppen richtig schützen und das Impfprogramm forcieren.»

Auch Bierbrauer und CVP-Nationalrat Alois Gmür, dessen Brauerei wegen des Beizen-Lockdowns 70 Prozent des Umsatzes fehlen, sagt, dass so schnell wie möglich etwas passieren müsse. Er will den Gastronomen finanziell unter die Arme greifen: «Hilfsgelder wären vorhanden, aber es geht in vielen Kantonen nicht vorwärts. Jetzt sollte der Bund das Heft in die Hand nehmen. Die Beizen sind in der ganzen Schweiz zu. Dann sollte der Bund auch bezahlen.»