SVP fürchtet wegen Fasnachtskostümen «Woke-Welle»

20min/Steve Last

So will Partei-Generalsekretär Keller wissen, ob die Regierung die Ansicht teile, dass Fasnachtsverkleidungen nicht unter die Antirassismus-Strafnorm falle.

Die fünfte Jahreszeit ist in vielen Teilen der Schweiz in vollem Gange, und damit tauchen auch viele verschiedene mehr oder weniger ausgefallene Kostüme wieder auf. Nach der Ansicht einiger ist bei der Auswahl eines Kostüms aber höchste Vorsicht geboten, um eine mögliche kulturelle Aneignung zu verhindern – so sind etwa schwarz angemalte Gesichter schon lange ein Tabu-Thema, doch auch mit einem Federschmuck oder einer Rasta-Perücke auf dem Kopf begibt man sich schnell auf politisches Glatteis.