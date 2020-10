«Mit dem vorliegenden Postulat wird der Regierungsrat aufgefordert, die von ihm per 10. Oktober 2020 verfügte erweiterte Maskenpflicht aufzuheben» – so beginnt das dringliche Postulat, das der Fraktionschef der Zuger SVP, Manuel Brandenberg, im Zuger Kantonsrat eingereicht hat. Die Zuger Regierung hat mit dieser Massnahme «in unverhältnismässiger Weise in die Freiheitsrechte der Zuger Bevölkerung eingegriffen», heisst es im Vorstoss. Die Massnahme sei «weder geeignet noch erforderlich, um das damit verfolgte öffentliche Interesse, die Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit» zu verhindern. Und weiter: «Sie verstösst damit gegen verschiedenste Freiheitsrechte der Kantons- und Bundesverfassung sowie der EMRK.»

In einem weiteren Vorstoss fordert Brandenberg weiter, dass künftig nicht mehr der Regierungsrat für solche Massnahmen zuständig ist, sondern der Kantonsrat. Mit der «Übertragung der Kompetenz für generelle Massnahmen im Bereich des Epidemiengesetzes an das Parlament wird die Zuger Bevölkerung vor übereilten, unverhältnismässigen Eingriffen in ihre Freiheit geschützt», heisst es. Der Kantonsrat soll aber diese Kompetenz durch einen einfachen Entscheid ganz oder an die Regierung übertragen können – und ihm diese dann aber auch wieder entziehen können.